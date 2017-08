Yellow Tigers sluiten stage in Slovenië af met nieuwe zege

Voor de ploeg van coach Gert Vande Broek was het de vierde overwinning in evenveel dagen. Donderdag (3-0) en vrijdag (3-1) zegevierden de Belgen ook al tegen de Slovenen, zaterdag klopten ze Azerbeidzjan (3-1).

De Belgen bereiden zich voor op de WK-kwalificaties in Rotterdam (22-27 augustus), waarin ze het opnemen tegen Tsjechië, gastland Nederland, Slovenië, Bulgarije en Griekenland. In Rotterdam worden de laatste twee tickets voor het WK 2018 in Japan uitgedeeld.

Daarna zetten de Yellow Tigers de laatste rechte lijn in richting het EK in Azerbeidzjan (22/09-1/10). Op 16 september staat op de fandag in Brugge een oefeninterland tegen Duitsland (FIVB 13) op het programma.

België speelde vandaag met: Biebauw, Van de Vyver, Van Gestel, Lemmens, Aelbrecht, Janssens, Grobelna, Van Hecke, Herbots, Guilliams en libero's: De Tant, Courtois. Leys en Heyrman kregen rust.

