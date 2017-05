"Yellow Tigers favoriet voor tweede plaats, uitdager voor eerste plaats"

Woensdag starten ze met een wedstrijd tegen Letland (FIVB-66). Donderdag geven ze Spanje (FIVB-33) partij, vrijdag Wit-Rusland (FIVB-44), zaterdag Bosnië-Herzegovina (FIVB-79) en zondag Italië (FIVB-8).

De groepswinnaar plaatst zich voor het WK 2018 in Tokio, de tweede krijgt van 22 tot 27 augustus nog een laatste kans. In barragematchen tegen de tweedes uit de andere Europese poules wordt dan om de laatste twee tickets gestreden.

"Als je meedoet aan het WK, hoor je automatisch bij de top acht van Europa en dat blijft toch onze doelstelling", blikte bondscoach Gert vande Broek op de vooravond van de start van het kwalificatietoernooi in de Lange Munte vooruit. Het scenario zou wel eens identiek kunnen worden aan dat van de mannen vorige week: vier relatief gemakkelijke wedstrijden en één finale tegen Italië. "Wij zijn favoriet voor de tweede plaats en dat is ons eerste doel, daarna pas kunnen we uitdager worden voor de eerste plaats, die dat WK-ticket oplevert", stelt Vande Broek, die niet op de geblesseerden Hélène Rousseaux en Els Vandesteene kan rekenen. "Laura Heyrman is wel weer al nagenoeg in conditie. Meer twijfels zijn er bij Ilka Van de Vijver, die met een onderschatte enkelblessure uit Ljubljana terugkwam, maar zij zit wel in de selectie."

"Als we afgaan op onze ranking, dan mogen de wedstrijden tegen Letland, Spanje, Wit-Rusland en Bosnië geen probleem vormen. De laatste wedstrijd van het toernooi tegen Italië zou bijgevolg de cruciale match moeten zijn. Wij konden Italië één keer verrassen op het EK 2013, waar we brons haalden, maar nadien verloren we telkens tegen hen in de World Grand Prix en vooral de nederlaag van vorig jaar op het pre-olympisch toernooi ligt nog bij iedereen zwaar op de maag. We hadden daar matchballen om naar de Spelen te mogen. Elke match is natuurlijk anders. Italië komt met een nieuwe ploeg: een uitgekookt team, dat ook wel onze zwakke plekken zal kennen. We hebben het thuisvoordeel, maar of dat ook echt voordeel is, kan je meestal pas achteraf zeggen."

Tweede WK-kans is het kwalificatietoernooi tussen 22 en 27 augustus tegen de ploegen die tweede eindigden in hun poule. "Maar ook daar wordt het geen gemakkelijke klus, want normaal gezien komen we daar landen als Bulgarije (FIVB-17) en Kroatië (FIVB-18) tegen. De plaatsen worden dus duur. Maar het WK halen, voor de tweede keer op rij, blijft de hoofddoelstelling van de Yellow Tigers."

(BELGA)