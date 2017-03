West-Vlaamse volleywedstrijden starten met minuut stilte als eerbetoon aan overleden Willy Scherrens

"Met ongeloof en grote verslagenheid zijn we deze morgen op de hoogte gebracht van het onverwacht overlijden van onze collega en vriend Willy Scherrens", aldus voorzitter Johan Van Riet vrijdagvoormiddag in een persbericht. "Hij heeft gedurende een periode van vele jaren met grote toewijding en gedrevenheid zijn talenten ingezet voor het succes van het volleybal in het algemeen. We wensen zijn familie en vrienden veel steun toe in deze moeilijke dagen."

Alle volleybalwedstrijden in West-Vlaanderen zullen dit weekend starten met een moment van stilte ter nagedachtenis van Willy.

(FJA)