West-Vlaamse volleybalbond zoekt nieuwe beachvoorzitter

Rony Raes is een bekend gezicht in het West-Vlaamse volleybal en was als coach al bij diverse clubs uit het zuiden van de provincie actief. Momenteel leidt hij de dames van VBC Beveren-Leie in tweede provinciale. Daarnaast was Rony de voorbije tien jaar ook voorzitter van de West-Vlaamse beachcommissie, waarmee hij onder meer instond voor de tornooien van Amabeach.

De Waregemnaar gaf echter te kennen dat hij deze functie in de toekomst niet langer zou uitvoeren. Daarom moet het Koninklijk West-Vlaams Volleybalverbond, kortweg KWVBV, nu op zoek naar een vervanger. Kandidaten kunnen zich melden bij bondsvoorzitter Johan Van Riet via het e-mailadres johanvanriet@telenet.be. De nieuwe beachvoorzitter zal ook deel uitmaken van de raad van bestuur van het KWVBV.

(AD)