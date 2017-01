VT Marke-Webis gaat eervol ten onder in beker tegen VT Lendelede

Marke-Webis kwam verrassend sterk voor de dag tegen Lendelede. In de eerste set moest het nog duidelijk zijn meerdere erkennen, maar in de daaropvolgende spelletjes was de thuisploeg bij momenten zeker de evenknie. "Het was een erg leuke match voor ons", aldus Webis-middenman Sam Veys. "De zaal zat goed vol en de sfeer was geweldig. We dachten dat we zwaar gingen verliezen, maar speelden goed mee. Vooral met onze service maakten we het Lendelede erg moeilijk. Alleen maakten zij op belangrijke momenten het verschil."

Niets te verliezen

In maart staat de terugmatch op het programma. "We hebben daar niets te verliezen. Wie weet zorgen we daar voor een stunt. Ik verwacht Lendelede dan iets scherper, want nu waren ze niet op hun best", besluit Sam Veys.

(JD)