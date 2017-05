Vijf openstaande vacatures bij de West-Vlaamse volleybalbond

Het is hoogst uitzonderlijk dat er vijf vacatures moeten ingevuld worden bij het KWVBV, maar de omstandigheden zijn dan ook uitzonderlijk. Het bestuur kreeg eerder dit jaar namelijk het overlijden van vaste waarde Willy Scherrens, hoofd van de scheidsrechterscommissie, te verwerken, terwijl ook ondervoorzitter Johan Callens en beachvoorzitter Rony Raes hun ontslag hadden aangekondigd. Bovendien stond dit jaar ook de verkiezing van de jeugdvoorzitter en de financieel bestuurder gepland, wat het aantal in te vullen vacatures dus op vijf brengt.

Die laatste vacatures lijken alvast geen problemen op te leveren. Jeugdvoorzitter Viviane 'Viv' Roelens uit Ruddervoorde en financieel bestuurder Norbert Verlinde uit Zuienkerke zijn namelijk kandidaat om zichzelf op te volgen, al is het uiteraard mogelijk dat er tegenkandidaten zich aanmelden. Torhoutenaar Frans Beuselinck is kandidaat-voorzitter van de scheidsrechtercommissie, maar vooral de zoektocht naar een nieuwe beachvoorzitter loopt tot dusver stroef. Op de algemene vergadering van donderdag 29 juni worden de (nieuwe) bestuursleden aangeduid, zij gaan dan aan de slag voor een termijn van vier jaar.

Wie interesse heeft in één van deze functies, kan zich kandidaat stellen via een aangetekende brief. Daarvoor kan u zich richten tot KWVBV-secretaris Eric Soete, Capucienenstraat 134, 8900 Ieper. De deadline voor kandidaturen is dinsdag 30 mei.