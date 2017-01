U21 van Belgische volleymannen, mét Lemant en Verstraete, opent met zege tegen Kroatië

De toeschouwers kregen meteen powervolley van bij het begin, met mooie rally's tot gevolg, maar het was Kroatië dat de leiding nam (6-8). De Red Dragons herstelden echter het evenwicht (11-10). Via keurig serveerwerk van vooral Gil Hofmans werd de eerste kloof geslagen (16-12). Blokkerend waren de Belgen ook de betere (20-12) en mede door de grote foutenlast bij het gastland werd de eerste set uiteindelijk nog een walk-over (22-14) en 25-15.

Close game in de tweede set waarin beide teams beurtelings scoorden, maar het waren de Red Dragons die de eerste kloof sloegen (8-6) via mooi verdedigingswerk. België hield het gastland in zijn macht en diepte de kloof uit (16-11 en 19-13). Kroatië vocht terug (21-17) maar via een puike spelverdeling bleven de Belgen scoren via Hofmans en Kindt, om verdiend ook de tweede set binnen te halen met 25-20.

Een nek-aan-nek race in de derde set maar toch een 8-7 voorsprong voor België. België diepte de voorsprong uit (19-13) met een paar bommetjes van Peeters en Hofmans. Wat het gastland ook probeerde, het moest ervaren dat de Red Dragons in dit treffen gewoon de betere ploeg waren: 20-14 en tot slot 25-20.

Voor België scoordenMalisse (1), Kindt (14), Pardon (5), Peeters (12), Lemant (4) en Hofmans (16). Libero was Verstraete. Dufraing kwam in.

"Morgen ploeg van ander kaliber"

"Dit is een belangrijke eerste overwinning in de openingswedstrijd tegen het thuisland, maar even belangrijk is het dat we maar drie sets moesten spelen in het vooruitzicht van de wedstrijd van morgen tegen Turkije", aldus coach Kris Eyckmans. "Want dat is toch wel een ploeg van een ander kaliber."

De groepswinnaar plaatst zich voor de tweede ronde van de kwalificaties (18 tot 21 mei) in de Europese zone, net als de beste twee tweedes uit de vier poules. In de tweede kwalificatieronde verzekeren enkel de winnaars van de twee groepen met elk vier ploegen zich voor het WK in Tsjechië, van 23 juni tot 2 juli). Naast het gastland zijn ook Rusland en Italië (als hoogst gerangschikte Europese landen in deze leeftijdscategorie) al rechtstreeks geplaatst voor de eindronde.

(Belga)