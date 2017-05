Topfavorieten winnen BK-manche beachvolleybal in Kortrijk

Onder een blakende zon maakte het duo Mouha - Gielen zijn favorietenrol bij de vrouwen helemaal waar. Ze verloren geen enkele partij en waren in de finale met 9-21 en 13-21 duidelijk te sterk voor Stephanie Van Bree en Lisa Van den Vonder. Streekgenote Maud Catry kende een offday. Aan de zijde van Yana De Leew moest ze zich tevreden stellen met een elfde plaats.

Broers Vandecaveye stranden in halve finale

Bij de heren toonden - hoe kan het ook anders - Dries Koekelkoren en Tom van Walle zich de beste. In de finale maakten ze korte metten (21-7, 21-7) met het duo Yentel Van der aa - Thomas Van Reeth. De broers Vandecaveye strandden in de halve finale na een spannende tweesetter (23-21, 23-21) tegen de verliezende finalist. Ook voor Anshel Ver Eecke en Tim Lemmens was de top vier het hoogst haalbare. Volgende week trekt het beachvolleygeweld naar Genk.

(JDH)