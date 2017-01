Stijn Dejonckheere keert toch (nog) niet terug als Red Dragon

Nochtans had de 28-jarige libero een paar positieve gesprekken gehad met de gloednieuwe bondscoach Vital Heynen en werd zijn goesting om het nationale shirt opnieuw te dragen aangewakkerd. Maar zijn overvolle agenda na het seizoen met Knack Roeselare hebben hem toch weer op andere gedachten gebracht. "Het is met pijn in het hart dat ik de knoop doorhakte", laat Dejonckheere weten. "Maar ik heb nu eenmaal verschillende andere projecten vastgelegd die ik niet zomaar kan laten schieten. De goesting om nog iets te betekenen voor het nationale volleybal is enorm en ik zag er ook naar uit om samen te werken met Vital Heynen, maar het zal toch niet op korte termijn zijn."

Is het EK in september dan een optie voor Dejonckheere? "Daarover heb ik het nog niet gehad met de bondscoach dus heeft het ook geen zin om daar al uitspraken over te doen", reageert de viervoudige landskampioen.

Voor Vital Heynen betekent het afhaken van Dejonckheere een eerste dompertje want hij had de ervaring van de Knackspeler wel goed kunnen gebruiken in de WK-kwalificatiematchen in mei. Heynen gaf eerder deze week echter al aan dat hij niemand wil verplichten om in te gaan op een selectie. "Iedereen moet zich goed voelen bij de beslissingen die hij neemt. Daarom wil ik niemand in bepaalde richtingen duwen en heb ik respect voor ieders keuze. Ik gooi geen deuren dicht, dat doe ik nooit. Dejonckheere kan ons misschien op andere momenten nog diensten bewijzen."

