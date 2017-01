Sneeuw in Istanboel: volleybalster Charlotte Leys trekt te voet naar de fitness

Maandagnamiddag trok volleybalster Charlotte Leys (27) uit Poperinge voor het eerst in haar leven te voet naar de fitness. De kapitein van de Yellow Tigers pakt op die manier niet uit met een goed voornemen, maar koos gewoon voor het meest efficiënte transport. Leys speelt namelijk bij het Turkse Galatasaray, dat gevestigd is in Istanboel. Daar werd de voorbije dagen tot veertig centimeter sneeuw gemeten, wat onder andere op de luchthaven voor heel wat problemen zorgde.

Walking to the gym in Istanbul, first time in my life ???? pic.twitter.com/uNie5LDaSF -- Charlotte Leys (@jelledwitte) January 9, 2017

Niet alleen de sneeuw, maar ook het terrorisme is op dit moment een veel besproken probleem in Istanboel. Daarover sprak Charlotte Leys afgelopen weekend nog kort in Het Laatste Nieuws. "Ik heb een contract tot juni en voor ik eventueel bijteken, wacht ik toch af hoe de toestand evolueert", klonk het voorzichtig. (AD)