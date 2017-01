In de finale klopte de landskampioen PGE Skry Belchatow met 3-1 (29-27, 25-27, 25-20, 25-18). De 24-jarige Deroo won met ZAKSA vorig seizoen in zijn eerste seizoen in Polen ook al de landstitel. Met de Red Dragons neemt de ex-speler van Knack Roeselare eind augustus deel aan het EK, ook in Polen.

(Belga)