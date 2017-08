Red Dragons verliezen ook tweede keer van Duitsland

Toch was coach Vital Heynen best tevreden over deze oefenmatch, waarin regelmatig geroteerd werd en waarin de gevraagde opdrachten meestal voortreffelijk werden uitgevoerd. De setstanden (25-22, 17-25, 21-25, 31-33) geven aan dat er soms stevig geknokt werd voor de punten. In de eerste twee sets speelden de Red Dragons met D'Hulst, Van Walle, Deroo, Rousseaux, Van de Velde, Verhees, met de libero's Stuer en Ribbens. Na de tweede set kwamen ook Van den Dries, Van de Voorde, Klinkenberg en Van Hirtum in actie.

Vrijdag om 20u30 wordt uittredend kampioen Frankrijk partij gegeven in Katowice. Nadien volgen Turkije en Nederland, dat op haar beurt twee keer zwaar onderuit ging onder de Italiaanse opslagdruk in een laatste oefencampagne: 0-3, 0-3.

