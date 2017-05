Red Dragons pakken 4 op 4 na 3-0 zege tegen Letland

Het Belgische blok zorgt onmiddellijk voor een 4-1 voorsprong. Maar dan scoren de Letten veel door het midden en zo blijft de kloof lange tijd hetzelfde. 8-5. Pekmans (bekend bij Lindemans Aalst) geraakt niet voorbij het Belgische blok, Verhees scoort door het midden en in één ruk stomen de Dragons door naar 13-5. Maar dan sluipen er enkele receptionele foutjes in het spel van de Belgen en de Letten komen terug tot 16-13. Maar een ace van Valkiers en een blok van Van den Dries diepen de kloof weer uit tot 21-14 en setwinst.

Tweede set

In set 2 mag Klinkenberg opdraven in de plaats van Rousseaux. Bij 4-4 mag Van Hirtum serveren en hij scoort 2 rechtstreekse punten. Een paar goede bloks zorgen voor 8-4 bij de eerste technische time-out. Maar 2 bloks brengen de Letten weer even in het spoor van de Belgen. D'Hulst is inmiddels Valkiers komen vervangen. De Dragons houden een kleine voorsprong vast en winnen de set met 25-21

Derde set

De Belgen, waar Van de Voorde nu in de plaats van Verhees speelt, worden in set 3 constant op achterstand gehouden, 7-8. Lecat komt ook nog in voor Klinkenberg maar de kloof maken, lukt de Dragons voorlopig niet (16-15). Maar zin in een 4de set heeft niemand, enkele goede bloks zorgen voor 20-16. De slotset eindigt op 25-21.