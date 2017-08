Red Dragons (met D'Hulst) verliezen van Bulgarije

De nationale volleybalmannen werken een stage af in Varna, waar ze enkele wedstrijden afwerken tegen Bulgarije met het oog op het EK dat eind deze maand plaatsvindt in Polen.

Vrijdagavond verloren de jongens van Vital Heynen dus de eerste partij. De enige West-Vlaming Stijn D'Hulst werd beloond met een basisplaats en hij stuwde zijn team naar extreem makkelijke setwinst. Maar nadien ging het bergaf voor de Dragons, die constant achter de feiten aanholden. Op zich geen probleem want Heynen experimenteerde vooral en liet goudhaantje Sam Deroo op de bank.

Er was ook nog een belangrijke rol weggelegd voor Knackspeler Arno Van de Velde. De jonge middenspeler kwam de hele match in actie en kon met 9 scores uit 14 pogingen goede papieren voorleggen. Ruben Van Hirtum kwam even in om de receptie te versterken. Zaterdag om 16 uur oefenen de Red Dragons opnieuw tegen Bulgarije.

(MPM - foto MPM)