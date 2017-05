Rait Rikberg moet vertrek van Julien Lemay opvangen bij Par-ky Menen

"Met de keuze voor Rikberg kiest de sportieve staf bewust voor een ervaren libero met een gelijkaardig profiel als Julien Lemay, die voor minstens één jaar wordt uitgeleend aan Tourcoing", laat de club weten in een persbericht. "Rikberg is de libero van de Estse nationale ploeg en speelt al zijn volledige carrière in zijn geboorteland bij Bigbank Tartu. Net als Lemay krijgt hij in de herfst van zijn loopbaan een unieke uitdaging voorgeschoteld. Rikberg sluit na het EK in Polen, waar hij met Estland is ingedeeld in een poule met Servië, Finland en het thuisland, aan bij de groep. De jonge belofte Lowie Stuer (VDK Gent en Red Dragons), die ook in beeld was, vist dus naast het net.