Par-ky Menen ziet twee spelers naar VDK Gent verhuizen

VDK Gent moest dit seizoen in de play-downs vechten voor het behoud in Liga A. "Voor het seizoen 2017-2018 gaan we voluit voor talentvolle jongeren, die hard willen werken en een grote honger hebben om zich te tonen", laat de club nu weten in een persbericht. "In dat opzicht zijn we zeer verheugd twee jonge, Belgische atleten te mogen aankondigen. Van Par-ky Menen komen Leonis Dedeyne en Robbe Vandeweyer over. Twee spelers met een verleden aan de Topsportschool, maar vooral twee spelers met een grote honger om op het terrein te staan."

Leonis Dedeyne is een geboren Torhoutenaar die eerder aan de slag was bij Knack Roeselare, VT Lendelede, de volleybalschool in Vilvoorde en zijn jeugdclub Rembert Torhout. Robbe Vandeweyer was sinds 2015 aan de slag in Menen.