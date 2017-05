Par-Ky Menen haalt Jop Vercruysse binnen

Torhoutenaar Jop Vercruysse speelde afgelopen bij PNV Waasland in Liga B, maar kende daar een pechseizoen. Na een zware blessure aan de knieschijf moest hij revalideren na een ongeval met een vrachtwagen, waarbij hij werd aangereden. Zijn schouder liep toen ernstige schade op.

Menen gelooft toch dat hij een waardige back-up kan zijn voor de Fransman Julien Winkelmuller, die eerder werd aangetrokken. Vercruysse (ex-Torhout) trainde in april al verschillende keren mee met Par-Ky en hij kon in die periode de technische staf overtuigen. De West-Vlaming nam deze week via Whatsapp afscheid van zijn ploegmakkers uit PNV Waasland.

(MPM)