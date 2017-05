Opnieuw vijfsetter voor Junior Red Dragons

Na een sterke eerste set (25-19) leek het alsof de Belgen op weg waren naar een vlotte overwinning, zeker toen ze in de tweede beurt 4-1 uitliepen. Een pas uit Hawaï gearriveerde Bulgaarse opposite trok de Bulgaren in set twee en ook in set drie over de streep. Set vier leek het evenbeeld van het begin van de wedstrijd. Malisse liet alle jonge Dragons vlot scoren (25-18).

In de tiebreak hield België lang een tweepuntenkloof vast (12-10), maar het moest finaal buigen voor Bulgarije (14-16). Details beslisten over een klein verschil, want de Junior Red Dragons scoorden op een hele wedstrijd vijf punten meer.

Aan West-Vlaamse kant kwamen libero Tim Verstraete uit Kuurne en Tim Memant uit Menen in actie.

(MC)