Ook Young Yellow Tigers, met Laure Flament, starten sterk tegen Portugal

Met niet minder dan 10 aces (3 van Coppin, 4 voor Portugal), een sterke opslagdruk dus en een Britt Herbots, die in de eerste set aan 80% afwerkte, lieten de Young Yellow Tigers hun tegenstander nooit in de match komen. Met enkele tipballen en zware opslagdruk moest de Portugese coach in de tweede set al bij 4-12 zijn tweede dode tijd opgebruiken, wat leidde tot een lichte opflakkering (14-18), maar toen gingen de Portugese juniores weer in de fout.

In de derde set werd de Portugese receptie stabieler, maar na 8-11 sloegen de Belgen bij 11-21 een beslissende kloof, die nog tot 16-21 herleid werd, maar dan sloegen de Belgische aanvalsters weer toe, om af te sluiten met een ace. "Ideale start om morgen een nog zwaardere confrontatie aan te gaan tegen Polen," vond Dominique Baeyens in een eerste reactie.

België: Coppin 8, D'Hondt 6, Coppens 6, Flament 2, Herbots 19 (64%), Van Avermaet 7. Libero: De Tant. Kwam in: Moulin.