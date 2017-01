Nationale U18 volleybalmeisjes houden kansen gaaf na zege tegen Zwitserland

De Belgische meisjes U18, onder leiding van coach Robin de Bont, houden hun kansen gaaf om alsnog door te stoten naar het EK 2017 na een 3-1-zege tegen Zwitserland. Op de meeste gebieden waren onze jongeren beter dan hun Zwitserse leeftijdscollega's: 11-6 voordeel in blok, 54 tegen 45% in receptie, 44 tegen 28% in aanval. Het is wachten op de resultaten van Oostenrijk, Bulgarije en de uitslag van Bulgarije - België, zondag in Sofia.

Beide teams hielden elkaar tijdens het wedstrijdbegin in evenwicht. Vanaf 11-12 tot aan de time-out kwamen de Young Yellow Tigers met een sterke aanval uit de hoek, waarna de Zwitserse meisjes geleidelijk aan onderuit gingen. Bijkomend maakte een mooie opslagreeks de voorsprong nog groter en werd de set snel afgerond op 17-25.

In de tweede set nam Zwitserland snel het voortouw. België liet in verdediging langzaam aan wat steken vallen, waardoor ze de time-out met 16-9 ingingen. Gezien de sterke voorsprong van Zwitserland was er rond 20-12 merkbaar meer druk bij onze meisjes en traden er meer technische fouten op. Ondanks de doorgevoerde wissels hield Zwitserland de bovenhand en sloten ze de set af op 25-18.

De derde set werd met wat fouten gestart, maar de Belgische meisjes herpakten zich en zetten flink wat opslagdruk. Zwitserland reageerde hierop met een minder goede receptie, al kwam het uiteindelijk toch tot 14-14. Vanaf hier liep het gelijk op tot 19-19, waarna België de set naar zich toe trok met sterk blokwerk.

Aanvallend waren Zwitserland en België elkaar waard in de vierde set, waardoor het tot 16-16 komt. Het bleef gelijk opgaan tot 22-22. Met stevige opslagdruk trokken de Young Yellow Tigers de overwinning in de slotfase naar zich toe. Een knappe teamprestatie.

België speelde met De Donder 3, Moulin 2, Humblet 7, Degelin 13, De Paepe 16 (3 aces), Vanassche 18. Libero: Demeyer. Kwamen in: Krenicky 5, Van den Heede 5 (4 bloks), Maertens 1, Guasto, Goossens.