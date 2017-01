Marke-Webis onderuit tegen Waasland-Kruibeke

Coach Jan Van Huffel kan nog steeds geen beroep doen op setter Gil Vincart (hernia) en ook middenspeler Korneel Van Den Driessche bleef in de huppelhoek. Hij verzwikte zijn enkel op de dinsdagtraining. Desondanks walste MWB door het setbegin tegen het hoger geklasseerde Waasland. Bij 13-7 moest de bezoekende coach al soelaas zoeken in een time-out. De thuisploeg raasde via Gilles Vandecaveye door naar 17-10 maar daarna werden de teugels gelost. W...