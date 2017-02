Toptalent Manon Stragier (18) pakte in twee seizoenen bij Asterix Avo Beveren al heel wat prijzen, maar was niet zeker van een basisplaats. Volgend seizoen wil de jonge receptie-hoekspeelster absoluut meer speelkansen en daarom verkast ze naar Richa Michelbeke. De Wevelgemse is een vaste waarde bij de nationale jeugdploegen en hoopt bij Michelbeke de nodige progressie te blijven maken.

