Mannen U19 plaatsen zich voor EK volleybal

De Belgen, die zondag niet meer in actie kwamen, plaatsten zich in het Roemeense Ploiesti als beste tweede van de acht kwalificatiepoules. In poule E stond zondag nog één wedstrijd op het programma. Roemenië versloeg Portugal met 3-0 en verzekerde zich zo van de groepszege met 8 punten. België is tweede met 7 punten.

Donderdag gingen de Belgen met 2-3 onderuit tegen Roemenië, gastland voor kwalificatietoernooi E. Vrijdag volgde een 3-0 zege tegen IJsland. En zaterdag wonnen de Belgen met dezelfde cijfers van Portugal.

De acht groepswinnaars en de beste twee tweedes mogen naar het EK, dat van 22 tot 30 april in Hongarije en Slowakije gespeeld wordt. De West-Vlamingen in de selectie zijn coach Mieke Moyaert uit Zwevezele, Mathieu Vanneste (17) uit Loppem, Tim Verstraete (17) uit Kuurne, Seppe Rotty (15) uit Torhout, Benjamin Robbe (17) en Mathijs Desmet (16) uit Roeselare.

