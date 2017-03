Knack Roeselare houdt de drie punten op Schiervelde

Knack blijft zo in het spoor van Maaseik in het klassement. Van Hirtum en Trinidad kregen de voorkeur op respectievelijk Verhanneman en D'Hulst na de lange trip naar Belgorod van afgelopen week. Zij zagen wel hoe Leuven ongecomplexeerd tussen de lijnen verscheen op Schiervelde. Voor de jongens van Kris Eyckmans is het seizoen al geslaagd na het behalen van de play-offs. Niets moet nog voor hen en dat werkte bevrijdend voor VHL dat 6-9-voorkwam na een blok op Coolman.

Ruben Van Hirtum zou de schade herstellen met een ace (14-12) maar dan maakte Knack het zichzelf moeilijk door geknoei in het middencompartiment en op de hoek. Roeselare joeg vier opeenvolgende ballen out en Rousseaux schreeuwde zich schor op Trinidad tijdens de tweede technische time-out (14-16) en dat rendeerde wel. Steenhouwer hield de schijn eerst nog hoog bij Leuven, nadien zakte hij samen met zijn ploegmaats door het ijs. Knack via 18-17 alsnog met de vingers in de neus naar openingswinst.

Mentale dreun na de kampwissel

VHL, dat de setwinst rook in het vorige spel, kreeg een mentale dreun na de kampwissel. De aanvallende efficiëntie zakte zienderogen: Tormans en Steenhouwer botsten om beurt op de blauwe muur (13-7). Knack behield de voorsprong omdat de bezoekende opslagdruk ver beneden niveau bleef steken. Tuerlinckx wist ook wel weer raad met de passes van Trinidad, Orczyk blokte naar 20-12 en Coolman strafte een slechte Leuvense receptie af. Genoeg voor een duidelijke verdubbeling van de setscore.

Zege binnen handbereik, dacht iedereen bij aanvang van het derde bedrijf, maar dat was buiten het enthousiaste Leuven gerekend dat Steenhouwer weer in de match zag komen (5-8). Alarmfase rood op Schiervelde toen de bezoekers op 8-12 klommen. Leuven ging met een minimale voorsprong naar de tweede technische time-out en stopte net erna twee keer op rij Tuerlinckx af (16-19). Nadien puften ze weer onder het servicegeweld van Coolman, maar met Tormans hadden ze ook iemand in de rangen die het verschil kon maken van aan de opslaglijn. Van Hirtum knalde het eerste setpunt in het blok.

De beste Leuvense pijlen waren intussen verschoten en dat resulteerde in 8-1 voor de thuisploeg. De bezoekende tegenprikken waren in het slotspel te matig om Knack nog eens in verlegenheid te brengen. Konings mocht man van de match Tuerlinckx aflossen bij 20-10. de blauwhemden waren toen al zegezeker.

Roeselare blijft met de overwinning op de tweede plaats op één puntje van Maaseik. Volgende week zaterdag gaan Tuerlinckx en zijn gevolg op bezoek bij Aalst, de nummer drie uit de klassering.

(MPM)