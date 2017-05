Junior Yellow Tigers komen nét iets te kort voor WK-kwalificatie

Polen - België 3-1

(25-17, 28-30, 25-13, 25-17)

Er vloeiden hete traantjes bij de Junior Yellow Tigers na de 3-1 nederlaag op het WK-kwalificatietoernooi U20 tegen gastland Polen, maar niemand die overwoog om ze naar de nabije zoutmijnen in Wielickza te sturen, want daarvoor was de tegenstand te groot bij een ploeg, die toch knap presteerde ondanks de afwezigheid van Herbots, Van Gestel, Flament en Hanne Coppens. Maar de conclusie is wel dat Polen naar het WK in Mexico mag en België niet.

Tweede plaats volstaat niet

In de eerste set kreeg de Belgische receptie het moeilijk, Murek (26 punten en liefst 6 aces) en Gorecka (15) waren moeilijk te stuiten. Met Maertens aan de opslag werd nog teruggekomen tot 18-15, maar de kloof kon niet meer dicht gemaakt worden.

Sterke start van de Belgen (0-5), via Stragier, Kindt en D'Hondt wordt het 15-21 en 21-24, maar de Polen komen terug, missen een setpunt bij 25-24 en dankzij een goed verdedigende De Tant wordt deze thriller toch in Belgisch voordeel beslist. Setstand 1-1.

Tot 10-9 klampen onze landgenoten aan in set 3, maar de Polen hebben een sterk blok en schitteren in aanval (20-12) en de setwinst is voor hen. Zelfde scenario in de vierde set, waarin Stragier tot 7-8 aankampt, maar dan is het weer Murek-time en de zich kranig verdedigende Belgen gaan onderuit met een mooie tweede plaats als resultaat, maar wel Polen naar het WK.

België speelde met: Van Avermaet 5, Coppin 5, De Paepe 9, Kindt 7, Stragier 8, Vleminckx 7, libero De Tant. Kwamen in: Devos 2, Maertens 1, De Donder, D'Hondt 4, Rampelberg.

(MC)