Junior Red Dragons winnen in Sofia

In een wedstrijd met veel wissels langs beide kanten liep België 2-0 uit. Met powervolleybal kwam Bulgarije langszij en moest een vijfde set opnieuw beslissen over winst of verlies. De Dragons moesten al snel een tweepuntenkloof slikken maar, Vanneste serveerde naar 13-11. Een fenomenaal killblock van Thys zorgde voor een verdiende overwinning. De U21 bereidt zich in Sofia voor op WK-kwalificatie in Berlijn.

De West-Vlamingen die in actie kwamen, zijn Tim Lemant en Lars Maddens uit Menen en Mathieu Vanneste uit Loppem.

(MC)