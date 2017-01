Jonge Belgen zijn te sterk voor IJsland

In de eerste set volstond het dat de Belgen het tempo hoog hielden, goed side-outwerk leverden en via sterke opslagdruk leidde dat snel tot 16-9, 21-10 en 25-15.

Nadien was het kwestie om de agressiviteit hoog te houden tegen de soms onvoorspelbare IJslanders, die toch wel héél veel in de fout gingen. In de derde set gaf coach Mieke Moyaert spelgelegenheid aan iedereen, zonder dat dit afbreuk deed aan het resultaat. Morgen volgt immers de cruciale match tegen Portugal.

"We zijn goed voorbereid op deze ontmoeting en we zijn er klaar voor. Vandaag mogen de jongens even genieten van de overwinning, maar morgen moeten ze opnieuw geconcentreerd beginnen aan hun laatste wedstrijd," besloot coach Mieke Moyaert.