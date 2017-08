Johan Callens geeft ontslag als voorzitter scheidsrechterscommissie

Dinsdag gaf Johan Callens uit Deerlijk onverwacht zijn ontslag als voorzitter van de scheidsrechterscommissie. "Geen plezante beslissing," vindt Johan zelf die gedurende 42 jaar in verschillende functies actief was in de volleybalwereld, maar het laatste decennium vooral bekend stond als topscheidsrechter en voorzitter van de scheidsrechterscommissie.