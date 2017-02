Janne Devos versiert toptransfer naar Asterix Avo Beveren

Asterix Avo Beveren - tot vorig seizoen bekend onder de naam Kieldrecht - heeft bondscoach Gert Vande Broek als trainer en maakt er een erezaak van om jonge talenten verder te begeleiden naar de top. Volgend seizoen is Janne Devos (17) uit Koekelare één van de jeugdige nieuwkomers. Zij is momenteel een vaste waarde bij de Topsportschool, die aantreedt in Liga B, en kreeg haar jeugdopleiding bij Apollo Koekelare. Janne kreeg de volleybalgenen mee van vader Koen Devos, zelf ooit een begenadigd volleyballer en nu coach van Rembert Torhout in eerste nationale, en moeder Trui Declerck, die bestuurslid is bij Apollo Koekelare.

Ook dit seizoen was er bij Asterix één streekgenote actief: Manon Stragier (18) uit Wevelgem. Zij koos echter voor een overstap naar Richa Michelbeke om meer speelkansen te krijgen.

(AD)