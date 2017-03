Hermes Oostende klopt Barbar en wordt voor even derde

De dames van Hermes Oostende hebben hun debacle van bij VC Oudegem met een mooie thuiszege doorgespoeld. Nadat het de eerste set domineerde (25-21), stokte de motor bij 10-6 in set twee. Barbar zette nu fors door en stelde met 22-25 de bordjes terug op gelijke hoogte.

Gelukkig voor coach Govers waren zijn dames door dit verlies zeker niet van streek. Ze namen de handschoen terug op. Vanaf 8-8 in set drie was het dan ook terug Oostende dat de voorsprong bij elkaar speelde (16-12). De 2-1 kwam er met een duidelijke 25-19.

Ook in de slotset lieten de Geel-Groenen zich niet meer verrassen. Tot aan 10-10 dulden ze Elsene aan hun zij. Hermes schakelde opnieuw een versnelling hoger en liet de drie punten niet meer ontsnappen. De derde plaats is nu even een feit tot de wedstrijd van zondagmiddag (VC Oudegem-VDK Gent) afgelopen is.

(JLO)