Ex-volleybalinternational Maud Catry trekt naar Richa Michelbeke

De 1m89 grote Maud Catry, die een koppel vormt met beachvolleybalspeler Tom van Walle, brak in de Belgische competitie helemaal door bij VDK Gent. De Kortrijkse was er aan de slag tussen 2006 en 2014, schopte het in Gent tot kapitein en mocht er een beker én landstitel vieren. Die sterke prestaties leverden ...