Dominique Baeyens springt tijdelijk in voor Fien Callens als coach van jonge volleymeisjes

Wie dacht dat de internationale coachescarrière van Dominique Baeyens, sinds zijn EK-kwalificatie met de Red Dragons, voorbij was, heeft het mis voor. Met dank aan het bevallingsverlof voor Fien Callens, staat de coördinator van het sportieve beleid in de Topsportschool voor het eerst in zijn lange loopbaan aan het hoofd van een nationale vrouwenselectie. "Een leuk debuut en een stevige uitdaging," lachte Dominique, vooraleer hij vanochtend met zijn selectie (en zijn vroegere Red Dragonsmaatjes Christophe Achten en Marnix Acar) vertrok naar Porto.

Openen tegen gastland

"Op papier zou Polen de sterkste tegenstander moeten worden, hoewel hun meisjesselecties meestal wel minder sterk zijn dan hun jongensselecties. Maar we beginnen wel tegen gastland Portugal. Op het eerste gezicht een haalbare kaart, maar ze hebben het thuisvoordeel en ze moeten alles-of-niets spelen, willen ze het tornooi winnen of één van de drie beste tweedes worden, die zich ook nog kunnen kwalificeren voor de tweede ronde van deze WK-kwalificaties (18-21 mei)."

"Hoewel we jongeren nooit mogen vergelijken met seniores, denk ik met deze ploeg toch te mogen rekenen op een vrij grote stabiliteit", vervolgt hij. "De meeste meisjes kennen mekaar al jaren van de Topsportschool en Asterix, terwijl Flament (Gent) en Moulin (Chapelle) zich de voorbije weken snel integreerden. Winnen we in Porto onze twee wedstrijden, dan zijn we zeker van deelname aan de tweede WK-kwalificatieronde (waarvoor Rusland zich als Europees kampioen 2016 rechtstreeks plaatste). Dan wordt Fien Callens opnieuw de coach."

West-Vlaamse inbreng

De winnaars van de twee poules in mei gaan door naar het WK in Mexico (7 tot 16/07), waarvoor Italië en Servië als hoogst gerangschikte landen in deze leeftijdscategorie al automatische gekwalificeerd zijn.

De ploeg: Amber De Tant, Silke Van Avermaet, Charlotte Coppin, Britt Herbots, Hanne Coppens, Justine D'Hondt (AVO Asterix Beveren), Laure Flament (VDK Gent), Oriane Moulin (Chapelle), Elien Peeters (Oudegem/Topsportschool), Janne Devos, Yasmine Vleminckx, Manon De Sloover (Topsportschool).

Janne Devos (17) is afkomstig uit Koekelare en speelt als receptie-hoekspeelster bij de Volleybalschool Vilvoorde (Liga B), Laure Flament (18) komt uit Wevelgem en speelt als receptie-hoekspeelster bij VDK Gent in Liga A. Daarnaast heeft ook coach Dominique Baeyens een rijk verleden in onze provincie, als ex-speler en ex-trainer van Knack Roeselare. Hij vervangt de vaste coach Fien Callens, die dan weer afkomstig is uit Dentergem.

(MC/AD)