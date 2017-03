Dinsdag 14 maart afscheid van volleyrefbaas Willy Scherrens in Moerkerke

Willy was (vroeger) topref op het allerhoogste niveau en was tot aan zijn dood voorzitter van de provinciale scheidsrechterscommissie in West-Vlaanderen, bestuurslid van het Koninklijk West-Vlaams Volleybalverbond en lid van de raad van bestuur van de Vlaamse Volleybalbond. Willy was ook regelmatig nog wedstrijdcommissaris in de Liga A bij de mannen. De uitvaartdienst van Willy zal doorgaan op dinsdag 14 maart om 10 uur in de Sint-Dionysiuskerk in Moerkerke.

Willy was 14 jaar lang de West-Vlaamse volleybal-scheidsrechtersbaas. De Algemene Vergadering van de West-Vlaamse volleybalbond startte donderdagavond met een minuut stilte : Willy was één van de twee kandidaten om ondervoorzitter te worden (in opvolging van Johan Callens die ontslag heeft genomen) en uit respect vond deze verkiezing na samenspraak met alle aanwezige clubs niet plaats. Op de Algemene Vergadering van juni 2017 zal er een nieuwe ondervoorzitter en een nieuwe scheidsrechtersvoorzitter verkozen worden.

Het KWVBV biedt zijn oprechte deelneming aan bij dit grote verlies aan zijn familie en in het bijzonder aan zijn echtgenote Monique. Uit respect zullen alle volleybalwedstrijden van Liga A tot vierde provinciale en ook alle jeugdwedstrijden dit weekend door een minuut stilte voorafgegaan worden.

(WVS)