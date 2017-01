Belgische volleyjongens U19 naar EK-kwalificatietoernooi in Roemenië

Coach Mieke Moyaert uit Zwevezele hoopt dat de opdracht tot een goed einde kan gebracht worden, zelfs al wordt er wellicht begonnen met de sleutelmatch tegen het organiserend land. "IJsland zien we op de eerste dag nog aan het werk, maar zij hebben niet echt een traditie op gebied van jeugdploegen op internationaal niveau," zegt ze. "Portugal hebben we nog bezig gezien vorige zomer en zij spelen zeker niet slecht. Snelle balwisselingen en knokken tot de laatste bal. Maar ik denk niet dat het toeval is dat de Roemenen tegen ons willen beginnen met de volle steun van het thuispubliek," denkt Mieke, die tot het laatste moment wilde wachten om een definitieve selectie te maken.

"Wij hebben in deze leeftijdscategorie immers veel spelers die aan mekaar gewaagd zijn en dus was het afwegen tot het laatste ogenblik wie er al dan niet bij kon zijn. We hebben enkele leerrijke wedstrijden achter de rug in een oefencampagne tegen Italië en ik denk dat we een groep hebben die ervoor wil gaan. Het is natuurlijk wel de eerste keer dat deze jongens meedoen aan een Europees kwalificatietornooi, maar mochten wij groepswinnaar kunnen worden, dan hebben we nog een mooi zomerprogramma voor de boeg. Ook de beste twee tweedes van acht poules gaan door, maar daar willen we niet op speculeren."

De Belgische selectie:

Kobe Brems, Hugo Fischer, Seppe Rotty (15) uit Torhout, Mathijs Desmet (16) uit Roeselare, Mathieu Vanneste (17) uit Loppem, Tim Verstraete (17) uit Kuurne, Berre Peters, Benjamin Robbe (17) uit Roeselare, Seppe Van Hoyweghen, Wout D'heer (allen Topsportschool Vilvoorde), Martin Lallemand (Waremme), Dries Van Lommel (Booischot).

