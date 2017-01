Belgische volleyjongens in sleutelmatch onderuit in tiebreak

Afwachten of de ploeg van coach Mieke Moyaert alsnog reekswinnaar of beste tweede van acht poules kan worden.

Groot was het verschil niet tussen beide ploegen: 55% in aanval voor Roemenië, 53% voor de Belgen; 41% receptie voor Roemenië, 50% voor de Belgen; 19 opslagmissers bij de Roemenen, 17 bij de Belgen, maar vooral 16 kill-blocks voor Roemenië en amper 6 voor de Belgen.

In de eerste set zag het er trouwens goed uit met snel spel, sterke aanvallen en een goede receptie. Ook enkele opslagreeksen maakten het verschil in Belgisch voordeel.

De opslagdruk konden de Belgen niet volhouden, zodat de Roemeense power voldoende was voor een gelijke setstand. In de derde set opnieuw goede opslagbeurten en een sterk blok-verdedigingssysteem leidden tot een 11-16 voorsprong, maar toen slopen te veel foutjes in het spel van de Belgen, zodat de thuisploeg na 21-20 naar setwinst bolde.

Evenwichtige vierde set in Belgisch voordeel en met Berre Peters die in totaal 7 aces liet noteren, kwam er een tiebreak, waarin nauwelijks verschillen werden opgetekend, maar het thuisvoordeel zorgde voor nipte matchwinst. Morgen speelt België tegen IJsland, dat met alleszeggende 11-25, 16-25, 14-25 cijfers geklopt werd door Portugal.

Coach Mieke Moyaert: "Knappe teamprestatie en zeker winstkansen, maar we botsten op een sterk Roemenië, dat ook gebruik maakte van het thuisvoordeel. We brachten goed volley en misschien zitten er nog kwalificatiekansen in als we winnen van Portugal en IJsland."