Belgische juniores dadelijk met sleutelmatch op WK-kwalificaties volleybal

West-Vlaanderen stuurt drie zonen uit naar deze WK-kwalificaties. Middenman Tim Lemant (19) uit Menen speelt bij De Mitters Wespelaar in eerste nationale, spelverdeler Lars Maddens (18) ook uit Menen bij Prefaxis Menen in Liga A en libero Tim Verstraete (17) uit Kuurne komt met een dubbele licentie uit voor de Volleybalschool Vilvoorde (Liga B) en Volley Haasrode-Leuven (Liga A).

De winnaar plaatst zich rechtstreeks voor de tweede ronde van de kwalificaties (18 tot 21 mei), net als de beste drie tweedes uit de vier poules. In die tweede ronde plaatsen alleen de winnaars van twee poules met vier ploegen zich rechtstreeks voor het WK (23/06 tot 02/07) in Tsjechië, waar naast het gastland ook Rusland en Italië (als hoogst gerangschikte ploegen in deze leeftijdscategorie) al rechtstreeks geplaatst zijn.

Liga A ervaring

Hoe staat het met de Belgische kansen, vroegen we coach Kris Eyckmans. "Wij spelen tegen Kroatië in Castela, toevallig de plaats waar Topvolley Antwerpen zich enkele weken geleden plaatste voor de volgende ronde in de CEV Cup. Twee spelers van Castela, de Kroatische kampioenenploeg, vormen de basis van onze eerste tegenstander, nl. hun spelverdeler en hun opposite Dirlic. Eigenaardig genoeg speelde deze laatste in de nationale ploeg van zijn land als middenblokker. Dat wordt dus wellicht al een sleutelmatch. Hoewel er bij de juniores wel eens minder goede spelers in een selectie kunnen zitten. Tegen Kroatië winnen, is noodzakelijk willen we eerste of tweede in onze poule eindigen. Al denk ik dat Turkije op papier de sterkste ploeg bezit en vorig jaar ook 5de eindigde op het EK. De laatste tegenstander, Letland, moet normaal gezien een haalbare kaart worden. Ik denk dat wij, ondanks de korte voorbereidingsperiode en enkele oefenmatchen tegen Nederland, als voordeel hebben, dat wij over een team beschikken met veel Liga A-ervaring."

De ploeg: Florian Malisse (Haasrode), Lars Maddens (Menen), Gil Hofmans (Guibertin), Bjarne Vandevelde (Gent), Elias Thys (Waremme), Tim Lemant (Wespelaar), Thomas Pardon (Haasrode), Simon Peeters (Antwerpen), Lou Kindt (Aalst), Ward Vandyck (Booischot), Bert Dufraing (Guibertin), Tim Verstraete (Vilvoorde).

Programma van de Belgen:

06/01: 17u00 Kroatië - België

07/01: 19u30 Turkije - België

08/01: 17u00 België - Letland