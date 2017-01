Belgen zonder setverlies naar tweede kwalificatieronde

Na Kroatië en Turkije moest zondag ook Letland met 3-0 voor de bijl. De setstanden waren 25-21, 25-22 en 25-16. België startte met Florian Malisse, Lou Kindt, Thomas Pardon, Simon Peeters, Tim Lemant, Gil Hofmans en libero Tim Verstraete. Libero Bert Dufraing kwam in.

"Ik ben heel blij dat we deze poule winnen zonder setverlies, maar ik ben nog meer tevreden over de manier waarop", reageerde coach Kris Eyckmans. "Voor een groot deel hebben we deze poule gespeeld met enthousiasme, controle en discipline. Ik ben trots op mijn team en op mijn staf. Niet alleen de basisspelers waren een meerwaarde, ook de bank en zelfs de geblesseerde Lars Maddens hebben gezorgd voor een fantastische groepsdynamiek."

Van 18 tot 21 mei trachten de Young Red Dragons zich te plaatsen tegen Duitsland, Polen en een nog te bepalen beste tweede uit de vier poules van dit weekeinde. Alleen de groepswinnaar mag naar het WK in Tsjechië (23/06-02/07). In de selectie zitten voor West-Vlaanderen Lars Maddens (Prefaxis Menen, uit Menen), Tim Lemant (Wespelaar, uit Menen) en Tim Verstraete (Vilvoorde en Haasrode-Leuven, uit Kuurne).

(MC/Belga)