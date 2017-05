Zware nederlaag voor VV Westkapelle in interprovinciale eindronde

De verre verplaatsing, zonder een resem geblesseerde spelers, zorgde ervoor dat Westkapelle een fikse pandoering opliep. Nochtans bleven de kansen schaars. Bruggen opende de score na een kwartier en op slag van rust verdubbelde Mololi Leta de voorsprong. Net voor het uur zorgde een door Cornelis rechtstreeks binnengetrapte hoekschop weer voor hoop in de bezoekende gelederen, maar twee minuten later bedroeg de kloof al opnieuw twee doelpunten na een misverstand tussen doelman Pannecoucke en zijn eigen verdediger Gunst, die de bal in eigen netten verwerkte. In het slotkwartier lukte Otero Perez de 4-1. VV Westkapelle is vrij op zondag 21 mei, maar komt weer in actie op donderdag 25 mei thuis tegen VC Herentals.

(JPV)