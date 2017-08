Zulte Waregem zet 10 Truienaren opzij

Francky Dury gaf bij de thuisploeg het vertrouwen aan het elftal dat vorige week Eupen met zware 0-5-cijfers ging inblikken. Bij Sint-Truiden startte Babacar Gueye, vorig jaar nog in dienst van Zulte Waregem, in de spits. De andere gewezen Esseveeërs Kenny Steppe (bank) en Igor Vetokele (geblesseerd) moesten vanaf de zijlijn toekijken.

In een eerste helft waarin de bezoekers zich bijwijlen erg potig toonden kreeg de thuisploeg de beste kansen. Na 4 minuten gaf Nill De Pauw goed voor, maar de afwerking van Sander Coopman miste overtuiging. De eerste mogelijkheid voor de Limburgers kwam er na het kwartier: een vrije trap van Cristian Ceballos die over zoefde.

Gueye laat 0-1 liggen

Zulte Waregem dicteerde de wet, maar op mentaliteit knokte Sint-Truiden zich in de wedstrijd. Gueye ontfutselde Timothy Derijck de bal, mocht op Bostyn af, maar kon de Roeselaarse doelman met zijn strak schot niet bedreigen.

Op slag van rust schotelde Coopman Peter Olayinka dé kans voor. Het doel van Lucas Pirard lonkte, maar de Nigeriaan kopte nogal onbehouwen over.

In de eerste minuten na rust kreeg STVV al meteen twee belangrijke klappen te verwerken. Eerst verloor het Ceballos met een blessure aan de lies en in de 53ste minuut werd Damien Dussaut op rood getrakteerd. De rechtsachter van de Kanaries liep tegen zijn tweede geel aan voor een domme overtreding op Onur Kaya.

Lang duurde het niet voor Zulte Waregem, spelend naar de eigen spionkop, zijn numerieke overwicht kon uitbuiten: Michaël Heylen kopte via de paal een voorzet van De Pauw binnen. Op het uur kopte Olayinka hard op doel, maar Pirard bokste de poging van de flankaanvaller van onder zijn deklat. Enkele minuten later viseerde Brian Hamalainen vanop afstand de rechterkruising, het schot van de Deen ging niet al te ver naast.

Essevee blijft domineren

Er stond nog slechts één ploeg op het veld: Zulte Waregem. Bij een volgende poging van de thuisploeg bracht Pirard redding op een uithaal van De Pauw. De ingevallen Aaron Leya Iseka probeerde vanuit een scherpe hoek Pirard te verslaan en zag zijn bal in het zijnet belanden. Een schuiver van Kaya was dan weer te zacht op de Truiense doelman te bedreigen.

Na handsbal van Jorge Teixeira in de zestien kreeg Essevee 10 minuten voor affluiten de uitgelezen kans om de bevrijdende 2-0 te scoren. Leya Iseka trapte beheerst en laag zijn eerste van het seizoen binnen. Bijna was het 3-0 op vrijschop van Kaya, want het leer likte het doelhout.

Welgeteld één (grote) kans viel er nog te noteren voor STVV. De ingevallen Jordan Botaka had Bostyn van dichtbij moeten fusilleren, maar de thuisdoelman stond goed in de weg. Meteen het laatste wapenfeit uit een genietbare partij.