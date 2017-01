Zulte Waregem wint zuinig van Moeskroen

Maar liefst drie wijzigingen in het elftal van Zulte Waregem dat vorige zaterdag met 2-3 ging winnen op Kortrijk. Grootste verrassing was het debuut van de van Juventus overgenomen Yoan Severin. De Fransman verving in het hart van de defensie Timothy Derijck, die last ondervindt van de knie. Verder nam Henrik Dalsgaard de plaats in van de geschorste Davy De fauw en Sander Coopman kreeg op de rechterflank de voorkeur op Alessandro Cordaro.

De eerste opwinding in de wedstrijd was niet van sportieve aard. Na 8 minuten wisselde de thuisploeg van shirt, omdat het Esseveerood in de mist amper te onderscheiden viel van de zwarte tenues van Moeskroen.

Pas na 17 minuten belandde de eerste bal binnen het kader: een kopbal van Deivydas Matulevicius die de jubilerende Sammy Bossut (300ste wedstrijd in eerste klasse) geenszins kon verrassen. Zulte Waregem had last om de bezoekende muur te slopen. Toen de Moeskroendefensie een handje wou helpen, kreeg Mbaye Leye het leer plots voor de voeten. Hij lobde de bal over doelman Matej Delac, maar ook over diens kooi.

In een kansarme eerste helft kopte Thibaut Peyre in de 38ste minuut een Henegouwse hoekschop naast. Aan de overzijde kon Severin van dichtbij een teruglegger van Coopman niet in doel prikken.

Snelle 1-0 na de pauze

Wat we niet te zien kregen voor rust, kregen we onmiddellijk erna wel voorgeschoteld: een doelpunt, meerbepaald de 1-0. Een voorzet van Brian Hamalainen werd via een tussenstation van dichtbij binnen gewerkt door aanvoerder Mbaye Leye, die volgens heel Moeskroen vanuit buitenspel scoorde. Scheidsrechter Jan Boterberg wuifde dat protest echter gedecideerd weg.

In minuut 63 leek Leye de verlossende 2-0 aan de voet te hebben, maar op voorzet van Onur Kaya mikte hij nog naast. Het doelgevaar bleef van Leye komen. Een kwartier voor tijd kon hij met het hoofd net niet goed genoeg bij een hoekschop. Ook de ingevallen Babacar Gueye kwam dicht bij de 2-0, maar zijn kopbal miste ietwat kracht om Delac het nakijken te geven. Brian Hamalainen ging ook nog eens zijn kans van op afstand, maar zijn pegel zeilde naast.

En Moeskroen? Dat holde naarmate de wedstrijd vorderde meer en meer achter een ongrijpbare bal aan. Helemaal op het einde kregen de bezoekers nog een kopkansje, maar Bossut ging goed plat. Zonder al te diep in het krachtenarsenaal te moeten tasten trok Zulte Waregem de 1-0-winst over de streep.