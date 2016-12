Zulte Waregem wint met het kleinste verschil van Genk

Francky Dury wijzigde zijn ploeg op één plaats tegenover de derby op Oostende : de sterk ingevallen Luca Marrone kreeg de voorkeur op Christophe Lepoint. Bij Genk kwamen met Jere Uronen, Jakub Brabec, Bryan Heynen, Thomas Buffel en Tino-Sven Susic vijf 'nieuwe' namen aan de aftrap.

Op de eerste kans was het bijna 20 minuten wachten. Terwijl ex-Genkenaar Brian Hamalainen geveld op de grond lag speelden de bezoekers gewoon door. Alejandro Pozuelo legde gevaarlijk aan, maar Sammy Bossut kon de poging met de vingertoppen keren. Aan de overzijde stelde Marrone Marco Bizot op de proef. Die bokste het leer weg, maar geen enkele Esseveespeler was gevolgd om binnen te tikken. Toch flikkerde luttele tientallen seconden later de 1-0 op het bord. Na een snel genomen vrije trap zwiepte aanvoerder Mbaye Leye de bal voor doel, waar Soualiho Meïté met het hoofd en via de paal de openingstreffer aantekende. Vier minuten voor rust stak Genk nog eens de neus aan het venster. Een kopbal van Brabec ging net over het doel van Bossut.

Lepoint lost Marrone af

Opmerkelijke wissel bij het begin van de tweede helft: Lepoint voor Marrone. Naar verluidt vroeg de Italiaan zelf om zijn vervanging omdat hij zich niet helemaal fit voelde. Na rust was Genk iets beter bij de les, maar echte kansen bleven uit. Na een knappe pass van Onur Kaya leek Leye op het uur te gaan scoren, maar zijn inzet strandde op de paal en scheidsrechter Serge Gumienny had al gefloten voor buitenspel.

Halfweg de tweede helft probeerde Heynen met een ver schot de bakens te verzetten voor de bezoekers, maar de bal zoefde over doel. Voor de rest viel er amper nog iets te beleven in het Regenboogstadion. Zulte Waregem consolideerde zijn krappe voorsprong en Genk raakte niet verder dan goede bedoelingen. Al had de ingevallen Nikolaos Karelis nog voor de onverhoopte gelijkmaker kunnen zorgen. De Griek kopte in de ultieme seconden echter naast. Kort samengevat moest Zulte Waregem zeker niet zijn beste voetbal opdissen om een zwak Genk het nakijken te geven.

(TVW)