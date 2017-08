Zulte Waregem vernedert Standard op eigen veld

In het klassement komt Zulte Waregem dankzij de zege naast leiders Club Brugge en Charleroi met 9 punten. Die twee ploegen hebben wel een match minder gespeeld. Standard blijft achter met 4 op 12.

Beide teams, met zwarte rouwbanden na de aanslagen in Catalonië, legden in de eerste helft veel inzet op de mat maar qua uitgespeelde kansen bleef Sclessin wat op zijn honger zitten. Daarvoor werd er, zeker in de zone van de waarheid, te slordig gevoetbald. De twee ploegen doken dan ook met een logische 0-0 tussenstand de kleedkamer in.

Vijf minuten na de pauze kreeg Emond, in de ploeg gekomen voor de geblesseerde Sa, dé kans om de score te openen. De Standardspits kopte de voorzet van Edmilson echter op Bostyn. Sébastien Pocognoli, aanvoerder van de Rouches, waagde enkele minuten later zijn kans maar zijn schot ging net voorlangs.

De gemiste mogelijkheden zouden de thuisploeg zuur opbreken. Zulte Waregem toonde zich immers een pak efficiënter. In de 65e minuut kopte De Pauw een voorzet van Olayinka binnen. Vijf minuten later krulde Kaya de 0-2 fraai tegen de netten. Olayinka maakte er na een deviatie op voorzet van Coopman 0-3 van. In minuut 84 legde Kaya vanop de stip met zijn tweede de 0-4 eindstand vast.

Zaterdag staan vier duels op het programma. Om 18 uur gaat Charleroi, dat net als Club Brugge 9 op 9 haalde uit zijn eerste drie matchen, op bezoek bij Genk. Later op de avond staan Waasland-Beveren/Lokeren, Eupen/Oostende en Mechelen/Antwerp op het programma. Zondagnamiddag (14u30) speelt kampioen Anderlecht gastheer voor STVV. Club Brugge gaat in de vooravond (18u) op visite bij Kortrijk. De speeldag wordt zondagavond (20u) afgesloten met een duel tussen Moeskroen en AA Gent. (Belga)