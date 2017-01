Zulte Waregem verliest van Charleroi en moet leidersplaats aan Club Brugge laten

Na een matige partij in het Stade du Pays legde wintertransfer Jordan Remacle in de slotfase de 2-1 eindstand vast.

In een kansloze eerste helft brak Charleroi de ban. Hamdi Harbaoui, in januari op huurbasis overgekomen van RSC Anderlecht, zorgde op slag van rust voor de openingstreffer. Na een vinnige tegenaanval omspeelde de Tunesische spits zijn verdediger en plaatste hij het leer in de verste hoek. Een mak Zulte Waregem kon daar weinig tegenover zetten, maar bracht de bordjes in de tweede helft wel in evenwicht. Mbaye Leye kopte door tot bij Babacar Gueye, die zijn verdedigers afhield en uiteindelijk de bal voorbij doelman Penneteau duwde. De wedstrijd leek op een zoutloos gelijkspel af te stevenen, maar dat was dat buiten invaller Remacle gerekend. De van Antwerp overgekomen aanvaller nam een vrije trap voor zijn rekening en verraste doelman Bossut met een botsende bal.

Charleroi doet een uitstekende zaak in de strijd voor een ticket voor play-off I. De club van coach Felice Mazzu springt over Oostende naar een voorlopige vierde plaats. Zulte Waregem liet de kans schieten om naast Club Brugge aan de leiding te komen.

