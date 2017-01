De 26-jarige Deen, die overkomt van het Zweedse IFK Göteborg, ondertekende een contract voor 2,5 seizoenen, plus één jaar optie. Dat heeft Essevee maandag bekendgemaakt. Ankersen genoot zijn opleiding bij Esbjerg, in 2010 tekende hij zijn eerste profcontract bij de Deense club. In februari 2015 maakte hij de overstap naar Göteborg.

(Belga)