Zulte Waregem sluit seizoen af met draw tegen Charleroi

Bij Zulte Waregem verdween Davy De fauw uit de ploeg ten voordele van de afscheidnemende Henrik Dalsgaard. Timothy Derijck (geblesseerd) werd centraal in de defensie vervangen door Christophe Lepoint. Charleroi onderging 5 wijzigingen ten opzichte van de verloren wedstrijd tegen Anderlecht. Zo liepen Dorian Dessoleil, Steeven Willems, Clinton Mata, Francis N'Ganga en David Pollet er niet bij.

Toen de spelers het veld betraden, ontvouwde de sfeergroep van Essevee een enorm spandoek met tal van Europese monumenten, verwijzend naar het Europa League-avontuur dat de Gaverbeekclub volgend seizoen opnieuw te wachten staat. Met dank aan de bekerwinst midden maart tegen KV Oostende.

Dodelijke Benavente

De tifo bleek vooral de bezoekers te inspireren, want na 7 minuten diende thuisdoelman Louis Bostyn de meubelen redden oog in oog met Mamadou Fall. Twee minuten later moest de goalie zich wel gewonnen geven toen Cristian Benavente met een gelukje in balbezit kwam en de 0-1 tegen de touwen trapte. Aan de overzijde zorgde Lepoint bijna meteen voor de repliek. Parfait Mandanda pareerde echter diens kopbal op miraculeuze wijze. In de 19de minuut trapte Mbaye Leye in het zijnet. Met een knappe volley viseerde Sander Coopman de linkerbenedenhoek, maar Mandanda leek over bovenaardse krachten te beschikken.

Spijtig genoeg voor de thuisploeg kregen we een beetje hetzelfde spelbeeld van zo vaak in deze play-offs. Zulte Waregem dat drukt en kansen versiert, maar bij de minste counter van de opponent een doelpunt slikt. Het was niet anders tegen zwart beest Sporting Charleroi. Nog voor het halfuur schoof opnieuw Benavente op een teruglegger van Fall de 0-2 binnen. Het Regenboogstadion begon zowaar te morren.

Wat Coopman kan, kan ik ook, moet Dalsgaard gedacht hebben toen ook hij vijf minuten voor rust een volley afvuurde. Zijn bal stierf in het zijnet. Ook Chris Bedia waagde nog zijn kans in één tijd, maar hij trapte over. 0-2 bij de rust.

Mühren in plaats van zwakke Baudry

Na de pauze kwam Robert Mühren Marvin Baudry uit zijn lijden verlossen. De Nederlander had vrij snel de 1-2 aan de voet, maar zette het leer naast. Na 56 minuten spelen was het dan toch raak voor de thuisploeg. Dalsgaard bracht van op zijn rechterkant de bal voor doel, Mühren en Leye leken hem te zullen binnen tikken, maar het leer belandde rechtstreeks in het net. Zo totaliseert de Deen 5 goals in play-off 1.

Even later kopte Leye in de handen van Mandanda en kort daarna miste hij van dichtbij een veel grotere kans na knap voorbereidend werk van Dalsgaard. En Leye bleef de missers opstapelen. Eerst knalde hij alleen voor Mandanda zonder overtuiging op de Charleroi-goalie en in een volgende fase probeerde hij zich, bediend door Lepoint, zo goed vrij te maken dat hij er uiteindelijk niets beters op vond dan weer naast te besluiten.

We waren al de 70 minuten voorbij toen Luca Marrone een poging vanuit de kluts niet binnen het kader kreeg. Bij een sporadische tegenaanval kwam Charleroi er nog eens snedig uit. Bedia vertrok op snelheid op links, zette voor, maar de inlopende Fall kon de bal aan de tweede paal niet laag houden. Korte tijd later hield Bostyn Benavente van zijn derde treffer van de namiddag. Maar het kon nog veel straffer. Fall bediende perfect de ingevallen en mee opgerukte Pollet, die de bal voor een leeg doel zowaar tegen de deklat joeg. Dat moet de misser van het jaar zijn.

En toch sleepte de thuisploeg nog een gelijkspel uit de brand. Alweer Dalsgaard lanceerde de perfecte voorzet en Mühren kopte in de duik de 2-2 op het bord. De verdiende gelijkmaker. Zulte Waregem sluit play-off 1 af met 6 op 30 en een 6de plaats, een eindresultaat dat in schril contrast staat met het mooie voetbal dat Essevee vaak heeft geserveerd.