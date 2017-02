Zulte Waregem plaatst zich niet zonder moeite voor derde bekerfinale

Eén kleine verrassing in de basisopstelling van de bezoekers: Madu - eigenlijk een linksachter - verving op de linksbuitenpositie de aan de voet geblesseerde Kaya.

In een eerste helft met weinig hoogtepunten viel de eerste opwinding na 17 minuten te noteren. Sylla werd diep gestuurd en kon op Bossut afgaan, maar die haalde de bal uit zijn voeten. Het thuispubliek claimde een penalty, maar scheidsrechter Gumienny had daar geen oren naar.

Sylla mist de 1-0

Het spel ging goed op en neer, maar Zulte Waregem wist zich geen raad met een goed opzittend Eupen, dat kort voor het halfuur aan de beste kans voor de pauze kwam. Opnieuw Sylla tikte glijdend een prima voorzet naast de kooi van Bossut.

Het antwoordje aan de overzijde kwam er van De fauw, die de bal na een vrije trap over doel zette. Kort voor rust nam Bossut het zekere voor het onzekere bij een Eupense kopbal die anders naast was gegaan.

Een ontevreden Dury hield aan de rust Meïté in de kleedkamer en verving hem door de Italiaan Marrone. Daarmee was het gevaar-Eupen nog niet gekeerd. In de 54ste minuut mocht Luis Garcia aanleggen voor een vrijschop. Die vloog richting rechterkruising, maar Bossut bokste weg.

Ingevallen Coopman beslissend

Even na het uur legde Leye mooi opzij voor Madu, die vanuit een niet al te gemakkelijke hoek tegen de paal knalde. Pech voor Essevee. In de 75ste minuut ging de ingevallen Coopman op wandel in de zestien. De huurling van Club Brugge had de kwalificatie aan de voet, maar besloot over. En toch was er voor de West-Vlaming een beslissende rol weggelegd. In minuut 77 legde hij het leer af tot bij Brian Hamalainen en de Deen gaf thuisdoelman Niasse het nakijken met een streep in de rechterbenedenhoek: 0-1 en gezien de 1-0-winst in de heenwedstrijd was de derde bekerfinale voor Zulte Waregem een feit. Met een kopbalgoal uit hoekschop nam Luca Marrone de laatste twijfels over de kwalificatie weg. In het Koning Boudewijnstadion wacht op zaterdag 18 maart KV Oostende in een volledig West-Vlaamse finale.