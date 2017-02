Zulte Waregem overtuigt pas na rust tegen Sint-Truiden

De 4-2-nederlaag in Anderlecht bleef niet zonder gevolgen bij Zulte Waregem. Geen Brian Hamalainen (geblesseerd), Robert Mühren en Sander Coopman in de basis, wel Kingsley Madu, Luca Marrone en Kingsley Madu.

Een gehavend Sint-Truiden (drie verdedigers alsook assistkoning Stef Peeters geblesseerd) kreeg na 7 minuten de eerste kans van de wedstrijd, maar Boli Bolingoli miste oog in oog met Sammy Bossut. In de 12de minuut bediende Mbaye Leye knap Alessandro Cordaro op rechts en diens afgeweken uithaal verraste bijna de bezoekende doelman Lucas Pirard. Op vrijschop van Onur Kaya kopte Marvin Baudry maar net naast.

Helemaal niet onverdiend klom Sint-Truiden kort na het halfuur op voorsprong, een kopbalgoal van Steven De Petter op een Limburgse hoekschop.

Nog voor het einde van de eerste helft moest Christophe Lepoint, die zich eerder in de wedstrijd had verstapt, geblesseerd naar de kant. Hij werd vervangen door Babacar Gueye, die vorige week al sterk inviel op Anderlecht.

Na rust speelde Francky Dury ridder of mis. Hij haalde Marvin Baudry, voor de tweede keer op rij verkozen tot 'speler van de maand', naar de kant om Sander Coopman in de strijd te gooien. Daardoor moest Soualiho Meïté tegen de gewoonte in een rij lager gaan voetballen.

Bijna was de snelle gelijkmaker een feit, maar Gueye kopte op aangeven van Leye tegen de lat. In minuut 54 was het dan toch prijs: de naar binnen getrokken Kaya leverde de perfecte voorzet af voor Lukas Lerager, die Pirard met de kop kansloos liet. Meteen zette ook het thuispubliek zich weer als één man achter Essevee.

Op het uur schreeuwde heel Zulte Waregem twee keer moord en brand. Eerst omdat scheidsrechter Bart Vertenten geen penalty floot voor duidelijk handspel van De Petter in de zestien en vervolgens omdat Pirard aan een kaart ontsnapte nadat hij uit zijn rechthoek gleed. STVV onderging de storm en pegels en Leye en Madu stierven in een bos van benen. In minuut 69 vond Leye opnieuw een Truiense verdediger te veel op zijn weg.

De belegering kon niet zonder schade blijven voor de bezoekers en zo dacht ook Gueye erover. Van kortbij rondde hij een knappe thuisaanval af op pass van Cordaro: 2-1. Een klein kwartier voor affluiten zorgde het Senegalese duo Gueye (dit keer als aangever) en Leye, die de bal perfect in de rechterbenedenhoek plaatste, voor de beslissende 3-1. Kaya zette het orgelpunt door een paar verdedigers het nakijken te geven en de bal hard in het dak van het doel te jagen. Aan de overzijde zoefde een schot van Mamadou Bagayoko rakelings naast de paal.

Plots stond er dus een riante voorsprong op het scorebord, waardoor de nieuwe flankaanvaller Aliko Bala nog zijn eerste minuten mocht meepikken. De Nigeriaan liet meteen enkele staaltjes van zijn snelheid en technische bagage zien, maar een vijfde goal leverde dat niet meer op.