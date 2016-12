Zulte Waregem krijgt met 0-0 geen loon naar werken

Eén wijziging bij de thuisploeg: Christophe Lepoint keerde terug in de ploeg ter vervanging van de Italiaan Luca Marrone (blessure aan de hamstrings). Bij de bezoekers begon de aalvlugge spits Nicolas Verdier op de bank waardoor Yohan Croizet in de punt van de aanval stond.

Kerstvoetbal in het Regenboogstadion: dat zijn 11.500 toeschouwers waarvan de helft getooid met kerstmuts en cheerleaders in kerstmanplunje. En met Mechelen, de competitierevelatie van de voorbije weken en plots play-off 1-kandidaat als taaie tegenstander. Het duurde dan ook even vooraleer Zulte Waregem een gaatje vond in het bezoekende pantser. Na 10 minuten gaf Onur Kaya het leer gepast voor, Mbaye Leye leek een Mechelse verdediger te duwen, maar scheidsrechter Sébastien Delferière liet begaan en de Senegalees kopte naast.

Mechelen op toerental

Stilaan begon Mechelen te drukken en na 20 minuten leidde dat tot een eerste kans via Croizet, maar die vond Bossut op zijn weg. Na balverlies van Kaya ontrolde KVM een snelle tegenaanval waarbij Croizet werd afgezonderd voor Bossut, maar de Oostrozebekenaar kende geen moeite met de zwakke schuiver van de Mechelse gelegenheidsspits. Op het halfuur moest Colin Coosemans een kopbal van Lepoint na een goed geoliede thuisaanval van onder te lat tikken.

Aan de overzijde kreeg Mats Rits enkele minuten voor rust een volley niet binnen het kader. Tim Matthys mocht ook nog eens aanleggen, maar van op de rand van het strafschopgebied kende hij genade voor zijn ex-club door net naast de kooi van Bossut te schieten.

Geen strafschop

Veel werkvoetbal, maar weinig kansen in de tweede helft. Francky Dury wisselde bij de thuisploeg Lepoint voor Jens Naessens, aanvaller met een verleden bij Malinwa. Kort na het uur drukte Kaya af, maar zijn schotje was te zwak om Coosemans te bedreigen.

In minuut 73 claimde het overgrote deel van het Regenboogstadion een penalty na hands van Mats Rits op de rand van het strafschopgebied, maar Delferière gaf geen krimp. Essevee verdiende de voorsprong, maar kreeg geen loon naar werken. Dury zette in het slot alles op alles door ook nog Obbi Oulare in de aanval te gooien bij de thuisploeg, die vooral een vleugje creativiteit miste om het verschil te maken. Naar dat type (vleugel)speler gaat het in de winterstop dan ook op zoek.

Bijna werd het nog 0-1. Bossut tikte een voorzet ei zo na in de voeten van Edin Cocalic, maar kon zijn fout nog zelf rechtzetten. De beginscore bleef ongewijzigd. Zulte Waregem gaat met 40 punten de winterstop in. Als Anderlecht maandagavond wint in en tegen Charleroi kunnen de Brusselaars Essevee naar de derde plaats verwijzen.