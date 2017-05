Zulte Waregem bindt Eddy Van den Berge langer aan zich

De 58-jarige Zottegemnaar, sinds 2003 actief bij Essevee, verlengde zijn aflopend contract tot 2019-2010 aan de Gaverbeek. "Ik ben al veertien jaar vertrouwd met deze mooie club en ben verheugd om samen met Francky Dury en de andere stafleden het project dat hier lopende is verder te zetten. Continuïteit is de sterkte van deze club en een gezonde basis om successen te boeken", aldus Van den Berge. Na de promotie naar eerste klasse in 2005, bekerwinst in 2006 en 2017 en het vicekampioenschap in 2013 trekt de assistent-trainer straks voor de vierde keer Europa in met Essevee.