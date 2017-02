Zulte Waregem - AA Gent eindigt op draw die partij verdiende

Thuiscoach Francky Dury zag zich genoodzaakt om stevig aan zijn basiself te sleutelen. Sammy Bossut en Timothy Derijck waren niet beschikbaar door ziekte, Kenny Steppe en Onur Kaya keerden terug in de ploeg. Ook Sander Coopman, die woensdag een belangrijk aandeel had in de kwalificatie voor de bekerfinale, mocht nog eens starten, net als de van AZ overgenomen schaduwspits Robert Mühren.

Halve kansen

De wedstrijd ging goed op en neer, maar meer dan wat halve kansen aan beide zijden leverde de openingsfase niet op. Pech voor de thuisploeg kort na het halfuur toen Davy De fauw met een pijnlijke arm/schouder naar de kant moest na een contact met Yuya Kubo. De snelle aanvaller uit Japan zette kort voor rust Steppe aan het werk nadat Marvin Baudry hem had moeten laten lopen, maar Steppe ontfutselde Kubo op een correcte manier de bal. Het was hopen op meer animo in de tweede helft.

Na de pauze schoot de thuisploeg het best uit de startblokken, maar Lovre Kalinic pakte in twee tijden een poging van Coopman. Zulte Waregem mocht niet morren toen Brian Hamalainen aan de overkant Brecht Dejaegere een duw verkocht in de zestien, maar scheidsrechter Sébastien Delferière er geen penalty in zag.

Hamalainen op wandel

We waren al voorbij het uur toen een goed opzittende Brian Hamalainen een Gentenaar van het leer zette. De Deen mocht oprukken richting doel, maar bediende Coopman in plaats van de veel beter gepositioneerde Mbaye Leye. Een schaarse kans verkwanseld.

In de 68ste minuut probeerde Dejaegere met een verre pass Kubo te bereiken. De Japanner werd door Steppe onderuit gegleden en scheidsrechter Delferière wees meteen naar de stip. Kubo nam zelf de maat van Steppe: 0-1.

Dury versterkte zijn aanval in het slotkwartier met twee verse krachten: Babacar Gueye en Kingsley Madu, maar het waren de bezoekers die de kans kregen op de 0-2. Moses Simon mikte echter recht in de grijpgrage handen van Steppe. Na goed samenspel tussen Kalifa Coulibaly en de ingevallen Thomas Matton voorkwam Steppe met de benen de dubbele voorsprong van de Gentenaren.

Toch nog gelijkmaker

De bezoekers begonnen tot frustratie van Essevee en zijn aanhang almaar meer tijd te winnen, maar die houding zou hen in het absolute slot nog zuur opbreken. Henrik Dalsgaard, de vervanger van De fauw, tikte op hoekschop van dichtbij de 1-1 binnen. Een terechte draw.